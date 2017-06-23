На Москву надвигается гроза с градом

Столичное управление МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды. На город надвигается гроза, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром.
Предположительно, дождь закончится только поздним вечером 23 июня. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщает сетевое издание m24.ru.
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