На Москву надвигается гроза с градом

Столичное управление МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды. На город надвигается гроза, которая будет сопровождаться градом и сильным ветром.

Предположительно, дождь закончится только поздним вечером 23 июня. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщает сетевое издание m24.ru.