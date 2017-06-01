В Москве объявлено новое штормовое предупреждение

Синоптики вновь объявили в Москве штормовое предупреждение, передает РИА ФАН. Согласно данным Росгидромета, в ближайшие сутки ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Кратковременные дожди при шквальном ветре сохранятся в столичном регионе до 2 июня.
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