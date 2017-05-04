Путин расспросил Собянина о танцах

Сергей Собянин пообещал прислать Владимиру Жириновскому приглашения на танцы. В ответ на критику лидера ЛДПР об отсутствии мест досуга для молодежи, градоначальник рассказал о танцплощадках Москвы.

На заседании Госсовета, посвященном вопросам реновации жилья и досуга в столице, Владимир Жириновский пожаловался, что в Москве буквально некуда сходить на танцы, для людей среднего возраста не организовано никаких развлечений. Соответствующий вопрос президент России,проводивший заседание, перенаправил Сергею Собянину. "Куда пойдём на танцы?" – обратился Владимир Путин к мэру.

"В каждом парке танцплощадки существуют. Мы пришлем ему (лидеру ЛДПР – прим. ред.) сотню приглашений, чтобы у него был выбор", – ответил Собянин в ответ на беспокойство Жириновского.





Известный своим экстравагантным поведением бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно блистал на сцене: в его репертуаре есть и песни, и танцы, и другие способы художественного выражения. Стоит вспомнить в его исполнении лезгинку. Партнершей Жириновского в этом танце была кавказская девушка в национальном белом платье. Политик старался как мог и выдал весьма зажигательный танец.

Отличился на поприще танцев и премьер-министр Дмитрий Медведев. Его запечатлели танцующим на встрече со своими однокашниками. Движения нынешнего премьер-министра были весьма оригинальны. Его танец запомнился многим и даже стал интернет-мемом и поводом для разного рода шуток, например, в КВН.