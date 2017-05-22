Россиян за шум по ночам хотят штрафовать на 100 тысяч

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание за нарушение тишины по ночам. Штрафы могут достигать сотни тысяч рублей.

Парламентарии Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли на рассмотрение законопроект, регламентирующий время суток, в которое запрещено шуметь. Режим тишины, по мнению парламентариев, необходимо соблюдать с 22 до 6 часов, кроме исключительных случаев, – сообщают в ЛДПР.

"Законопроектом предлагается ввести в КоАП новую статью, в которой устанавливается административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время для физических и юридических лиц в виде штрафа. Для юридических лиц предлагается ввести повышенные размеры штрафа в пределах от 50 до 100 тысяч рублей", – отмечено в пояснительной записке.

Депутаты предлагают ввести режим тишины с 22 часов вечера до 6 часов утра в домах, гостиницах, общежитиях, больницах, школах и на территориях социального значения. До семи часов утра тихо должно быть и на строительных площадках, а также во время ремонта. Режим тишины следует соблюдать также по выходным.

Есть и исключения. Так, по мнению авторов законопроекта, не обойтись без шума во внеурочное время при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и других чрезвычайных происшествий. Шум, связанный с совершением богослужений и религиозных обрядов, не нарушающих закон, также предложено считать допустимым.

Отмечена актуальность документа в связи с реновацией жилья. Тишину при сносе старых домов соблюдать затруднительно. "Если не принять превентивных законодательных мер на федеральном уровне, то вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика. Реновация в Москве затронет, таким образом, не только тех, кто будет переезжать в новое жилье (а таких граждан около 1 миллиона), но и тех граждан, дома которых находятся в непосредственной близости от зон сноса и последующей застройки", -поясняют авторы законопроекта.