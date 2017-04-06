Москвичи скорбят вместе с Питером

В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медянцевой и других жертв трагедии.

"Сегодня вся страна скорбит. Среди погибших была моя коллега, Ирина Медянцева. Она создавала очень искренних коллекционных кукол. Защищая свою дочь, она погибла", – заявил со сцены перед собравшимися народный художник России Андрей Ковальчук. По его словам, то, как жители Северной столицы отреагировали на теракт, как они вели себя в эти дни, говорит о том, что они сплотились перед лицом трагедии. "Питер – мы с тобой!" – сказал он.

Почтил память жертв теракта и лидер известной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. "Меня эта трагедия затронула не лично: у меня, слава богу, никто из моих друзей, знакомых не пострадал. Но просто это было настолько неожиданно и непредсказуемо, мы уже как-то выдохнули уже немного, успокоились, и поэтому от этого был совершенный шок. Я не понимаю абсолютно, почему именно сейчас, в эти дни, с чем это связано, что пытаются таким образом продемонстрировать", – передает слова музыканта Национальная служба новостей.

На Манежной площади в Москве проходит вечер памяти и солидарности #ПитерМыСтобой pic.twitter.com/IiVDHIO74m — Елена Бабарыкина (@_4800518634742) 6 апреля 2017 г.

В свою очередь, лидер группы "Серьга" Сергей Галанин рассказал о том, что для него значит присутствовать на "Вечере памяти" по жертвам трагедии. По его словам, в настоящий момент очень важно почувствовать общую силу духа. "Эти люди с нами живут, это тоже к разговору о тех, кого мы не знали, но мы теперь о них будем помнить, раз случилось такое всеобщее горе. Поэтому пока есть память, эти люди живут!" – сказал он.

Траурное мероприятие на Манежной площади началось в 17:00 с минуты молчания. У входа в Александровский сад установлена сцена с изображением Медного всадника и надписью "Питер, мы с тобой". Кроме того, рядом со сценой установлено несколько экранов с изображением другого символа Северной столицы – разводного моста. Перед сценой собралось огромное количество людей. Кто-то держит в руках лампадки. Свое участие в траурном мероприятии люди объясняют тем, что просто не могли пройти мимо трагедии, не могли не выразить свою солидарность с Санкт-Петербургом. Число пришедших на вечер памяти, по некоторым данным, оценивается в 15 тысяч человек.

Ранее с призывами поддержать траурное мероприятие выступили ряд политиков, общественных деятелей, а также известных лиц культуры, искусства и спорта. Среди них депутат Госдумы Иосиф Кобзон, член Общественной палаты Диана Гурцкая, актер Сергей Безруков, популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко), а также многие другие.

