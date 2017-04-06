Москвичи поддержали Петербург в трудный час

На Манежной площади прошел вечер памяти "Питер, мы с тобой!" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Тысячи людей пришли по зову сердца в центр Москвы, чтобы выразить солидарность с жителями Северной столицы.

Москвичи возложили цветы и зажгли свечи у стелы "Ленинград" в Александровском саду. У обелиска появились портреты погибших в петербургском метро. Это – люди разных возрастов, профессий и национальностей.

Основная часть вечера памяти проходила на Манежной площади, она не смогла вместить всех, кто пришел выразить солидарность с жителями Санкт-Петербурга. Лубянская площадь и Театральный проезд, начало Никольской и Тверской улиц тоже заполнили люди – всего около 50 тысяч человек.

На вечер памяти пришли все – студенты, рабочие, участники военно-патриотических клубов, пенсионеры, деятели культуры и искусства, спорта и шоу-бизнеса. Были здесь и политики, и представители профсоюзов. На лицах неравнодушных москвичей – скорбь и печаль, в руках – красные гвоздики и государственные флаги России.





С призывом собраться 6 апреля на Манежной площади к москвичам обратился главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Его поддержали многие знаменитости: рэперы Баста и Тимати, шоумен Гарик Харламов, телеведущая Екатерина Андреева, певица Юлия Волков, писатель Сергей Минаев, певец и депутат Иосиф Кобзон, актер Сергей Безруков и другие. В соцсетях мигом распространился хэштег #ПитерМыСТобой, он и стал символом вечера памяти.

"Всех нас объединило горе, а деятели искусства и культуры должны обратить на это внимание и отдать дань памяти тем, кто погиб в этом теракте", – сказал в интервью Dni.Ru актер Михаил Пореченков. От также отметил: российское общество показало, что оно стало более сплоченным и готово ответить на все вражеские проявления в свой адрес.

"Мы пришли сюда, чтобы морально поддержать петербуржцев, чьи земляки стали жертвами недавнего теракта в метро. Я узнал о вечере памяти от своих старых товарищей с прежней работы, и решил прийти сюда в месте с ними", – говорит пенсионер Сергей Зуйков.

Актер и режиссер Борис Галкин отметил, что подобные питерскому теракту трагические события должны еще больше объединить граждан России. "Мы должны быть в едином гражданском и сердечном духе, мы должны почувствовать себя единым народом вне политических криков и интересов", - сказал заслуженный артист России.

Артисты выражают свою поддержку и солидарность питерцам, пострадавшим в этой трагедии. #ПитерМыСТобой pic.twitter.com/1fOzeu3N58 — Ольга Лазарева (@isplb) 6 апреля 2017 г.

Вечер памяти завершился концертом солидарности с жителями северной столицы. На сцене выступили Диана Гурцкая, Сергей Галанин, Алексей Кортнев. Перед началом концерта его ведущий Александр Маршал призвал всех опустить политические флаги, оставив только государственную символику. Политиков на сцене в этот день не было, на вечере памяти не звучали политические лозунги. Встреча москвичей на Манежной стала своеобразным вечером совести, демонстрацией единства и солидарности.

В эти дни в Сети можно найти много рассказов о погибших в результате теракта. Третьекурсник Максим Арышев приехал в Петербург из Казахстана. После учебы в экономическом университете он хотел стать программистом. Судя по странице Максима в одной из социальных сетей, он любил путешествовать по миру со своей девушкой и ценил творчество рок-группы "Агата Кристи": одна из последних записей на стене – цитата из песни братьев Самойловых "Ковер-вертолет".





Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 14 человек, пострадали более 50.