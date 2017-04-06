Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
С призывом собраться на Манежной площади в знак солидарности с петербуржцами обратился 5 апреля к жителям столицы главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. призвал жителей Москвы собраться 6 апреля на Манежной площади в знак солидарности с петербуржцами. Он отметил, что не хочет ждать официального мероприятия, на которое "нужно будет являться колоннами".
"Я хочу смотреть в глаза таким же, как я. Потому что есть такие моменты в истории страны, народа, когда надо почувствовать, что ты не один. Когда надо увидеть глаза друг друга. Я уверен, что я не один человек, сочувствующий питерцам, гордящийся Питером", – отметил Доренко.
Днем 3 апреля в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга в момент движения поезда от станции "Сенная площадь" до станции "Технологический институт" произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате случившегося погибли 14 человек. Согласно данным Минздрава России, 55 пострадавших остаются в больницах Санкт-Петербурга. Также на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), напоминает "Правда.Ру".
#питермыстобой #питердержись— Мария Лебедева (@Maria_ramm36) 3 апреля 2017 г.
Помним.Любим.Скорбим pic.twitter.com/reTAIQC63N
В интернете публикуется много рассказов о погибших в результате теракта. Третьекурсник Максим Арышев приехал в Петербург из Казахстана. После учебы в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете он хотел стать программистом. Судя по странице Максима в одной из социальных сетей, он любил путешествовать по миру со своей девушкой и ценил творчество рок-группы "Агата Кристи": одна из последних записей на стене – цитата из песни братьев Самойловых "Ковер-вертолет". Друзья Максима Арышева вечером 5 апреля установили на Сенной площади импровизированный мемориал.
В соцсетях распространяется хэштег #питермыстобой. Призыв поддержали известные медиаперсоны – рэперы Баста и Тимати, шоумен Гарик Харламов, телеведущая Екатерина Андреева, певица Юлия Волков, писатель Сергей Минаев и другие. Вечер памяти в четверг прошел и во Владивостоке, где выразить солидарность с жителями Северной столицы пришли около двух тысяч человек – студенты, ветераны, представители Ассамблеи народов Приморского края и общественных организаций.
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