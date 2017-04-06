В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге

В Москве в 17:00 начался "Вечер памяти" жертв недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Траурное мероприятие проходит на Манежной площади в центре столицы.

Еще до начала акции памяти в центре города собралось множество людей. Многие из них держали две красные гвоздики в руках. Люди начали стекаться к Манежной площади от станций метро "Лубянка" и "Библиотека имени Ленина". По некоторым данным, на "Вечер памяти" к настоящему моменту собрались порядка 15 тысяч человек.

Траурное мероприятие началось с минуты молчания. На Манежной площади у входа в Александровский сад установлена сцена с изображением Медного всадника и надписью "Питер, мы с тобой". Кроме того, рядом со сценой установлено несколько экранов с изображением другого символа Северной столицы – разводного моста. Перед сценой собралось огромное количество людей. Кто-то держит в руках лампадки.





Свое участие в траурном мероприятии люди объясняют тем, что просто не могли пройти мимо трагедии, не могли не выразить свою солидарность с Санкт-Петербургом. "Мы сегодня вместе с Питером, я пришла сюда сама. Петербург – это прекрасный город, с прекрасным метро, очень интеллигентными и добрыми людьми", – цитирует ТАСС жительницу столицы Наталью Острецову.

Многие из пришедших откликнулись на призывы посетить траурное мероприятие со стороны политиков, деятелей искусства, культуры и спорта. "Я призываю всех быть неравнодушными и прийти завтра на Манежную площадь", – заявил ранее депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

О памятном мероприятии высказалась также известная певица, член Общественной палаты России Диана Гурцкая. По ее словам, террористы своими действиями хотят вызвать страх, а российское общество должно противопоставить этому сплоченность и солидарность. "В таких ситуациях я всегда готова помочь всем, чем могу. Так поступит каждый человек, поддержит людей, которые в этом нуждаются. Все это ужасно, у меня даже слов не хватает. Столько людей погибло!" – сказала она.

Не остался в стороне от всеобщей скорби и известный актер Сергей Безруков. "Пока люди на всей Земле не объединятся против этого зла – терроризма, пока не поймут, что ни одно даже самое благополучное общество на свете не застраховано от этой чудовищной проблемы, – мы постоянно будем сталкиваться с этой угрозой", – заявил он. По его словам, в борьбе с этой угрозой помогут только совместные действия и всеобщая борьба. "Терроризм касается каждого на этой планете, проблема эта – вне государств, вне религий, вне всяких политических взглядов. Это наша общая беда", – подчеркнул Безруков.

Прийти на "Вечер памяти" призвал всех неравнодушных также известный артист Гарик Харламов. "Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся, горе может коснуться каждого. Приходите на акцию!!!" – написал он на своей странице в Instagram, снабдив запись хэштегом #питермыстобой.

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) также призвали всех неравнодушных прийти на вечер памяти. "Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00", – написал вчера в Instagram рэпер Баста.

Не смогли пройти мимо также журналисты и общественные деятели. "Друзья! Трагедия питерцев – это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе!" – написал публицист и политолог Армен Гаспарян на своей странице в Twitter.

Друзья! Трагедия питерцев - это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 апреля 2017 г.

Прийти на "Вечер памяти" призвал всех неравнодушных известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. "Я возьму свой мотоцикл и приеду на Манежку, и брошу клич. Кто-то придет. Мы вместе будем. Хочется почувствовать, что сердца бьются в унисон – я не утрирую. Я хочу смотреть в глаза таким же, как я. Потому что есть такие моменты в истории страны, народа, когда надо почувствовать, что ты не один. Когда надо увидеть глаза друг друга", – заявил он.

Траурное мероприятие поддержал также теле– и радиоведущий Владимир Соловьев. Кроме того, свое участие в мероприятии подтвердили ряд представителей спорта, шоу-бизнеса и культуры. Среди них певица Ольга Кормухина, капитан "Спартака" Денис Глушаков и многие другие деятели культуры, искусства и спорта.

Теракт в Питере забрал пугающее количество молодых людей... Вечер памяти сегодня на Манежной в 17:00 #питермыстобой — Егор (@kassade) 6 апреля 2017 г.

Инициатором проведения "Вечера памяти" стала Московская федерация профсоюзов вместе с профсоюзом работников метрополитена, профсоюзом работников транспорта, а также Транспортной ассоциацией московской агломерации. "Мероприятие включает возложение цветов и зажжение свечей у памятного знака "Город-герой Ленинград". Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие", – говорилось в сообщении.

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В 14:40 смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, десятки пострадали. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

