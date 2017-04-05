Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных прийти на "Вечер памяти" по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве.

По словам Тимати, такое горе может коснуться каждого. "Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся", – написал исполнитель на своей странице в Instagram, снабдив запись хэштегом #питермыстобой.

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Призвал прийти на вечер памяти и рэпер Баста. "Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00", – написал популярный исполнитель в своем Instagram.

Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00 #Питермыстобой Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) Апр 5 2017 в 5:58 PDT

Поддержали мероприятие также журналисты и общественные деятели. "Друзья! Трагедия питерцев – это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе!" – написал публицист и политолог Армен Гаспарян на своей странице в Twitter.

Друзья! Трагедия питерцев - это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 5 апреля 2017 г.

Прийти на "Вечер памяти" призвал всех неравнодушных известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. "Я возьму свой мотоцикл и приеду на Манежку, и брошу клич. Кто-то придет. Мы вместе будем. Хочется почувствовать, что сердца бьются в унисон – я не утрирую. Я хочу смотреть в глаза таким же, как я. Потому что есть такие моменты в истории страны, народа, когда надо почувствовать, что ты не один. Когда надо увидеть глаза друг друга", – заявил он.

Траурное мероприятие поддержал также теле– и радиоведущий Владимир Соловьев. Кроме того, свое участие в мероприятии подтвердили ряд представителей спорта, шоу-бизнеса и культуры.

"Вечер памяти" пройдет в российской столице в четверг, 6 апреля, в 17:00. Официальную заявку на проведение мероприятия подала Московская федерация профсоюзов. "Московская федерация профсоюзов Москвы, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, Транспортная ассоциация московской агломерации проводят акцию памяти и солидарности "Питер – мы с тобой!". Акция включает возложение цветов и зажжение свечей у памятного знака "Город-герой Ленинград". Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие", – говорится в сообщении.

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В 14:40 смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, десятки пострадали. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

