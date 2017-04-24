Префекты обсудят снос хрущевок с жителями Москвы

Во всех округах Москвы состоятся встречи префектов с жителями. Во время мероприятий будет вестись обсуждение программы реновации жилья. В связи с высоким уровнем интереса жителей столицы к этому вопросу было принято решение провести несколько встреч вместо одной, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Кроме того, сами встречи будут проходить в залах, рассчитанных на большое число людей.

В САО встречи пройдут 18,24 и 31 мая. В СВАО и СЗАО – 26 апреля, 17 и 24 мая. В ВАО состоятся две встречи – 18 и 24 мая. В ЮВАО общение горожан с префектом пройдет 17, 24 и 31 мая, в ЮАО – 17, 22 и 31 мая, а в ЮЗАО – 26 апреля, 24 и 31 мая. Кроме того, задать интересующие их вопросы относительно программы реновации жилья москвичи могут и в специальных информационных центрах.