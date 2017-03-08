Полицейские необычно поздравили женщин с 8 марта

На дорогах России автоинспекторы поздравляют женщин с 8 марта – вручают им цветы и подарки, не забывая при этом напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Уже ставшими традиционными флешмобы сотрудников МВД в преддверии Международного женского дня прошли во многих городах России.

Практически по всей стране накануне Международного женского дня специальные "праздничные патрули" ГИБДД поздравляют женщин-водителей как личного, так и общественного транспорта – автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси.

Сотрудники Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объединились, чтобы поздравить участниц дорожного движения на границе двух республик. Сотни женщин – водителей и пассажиров – в преддверии Международного женского дня стали участницами межрегиональной акции "Дома и в гостях на безопасных скоростях" от автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД вручили им "комплименты дорожной безопасности" с логотипами социальных акций и кампаний по безопасности дорожного движения "Сложности перехода" и "Лайк водителю".

В Бурятии поздравить женщин-водителей с предстоящим праздником на федеральную автодорогу "Байкал" вместе с сотрудниками ГИБДД вышли юные инспекторы движения. Школьники и полицейские желали женщинам хорошего настроения и безопасных дорог; каждой участнице праздничной акции вручили поздравительную открытку, цветы и памятный подарок от Госавтоинспекции.





В Приамурье к поздравительным мероприятиям ГИБДД присоединились юные художники. Ученики художественной школы Благовещенска на занятиях изготовили специальные тематические подарки, которые затем, вместе с автоинспекторами выйдя на дороги, вручили женщинам-водителям.

Также в эти дни повсеместно сотрудники ГИБДД поздравляют посетительниц регистрационно-экзаменационных подразделений, проводят торжественные вручения водительских удостоверений женщинам, успешно сдавшим экзамены на право управления автомобилем.





Кроме того, во многих регионах автоинспекторы проводят поздравительные мероприятия для будущих и молодых мам в медицинских учреждениях – перинатальных центрах, роддомах, детских поликлиниках. Сотрудники ГИБДД рассказывают женщинам о правилах безопасного поведения на дорогах, акцентируя внимание на необходимость обеспечения безопасности детей в процессе участия в дорожном движении как в качестве пешеходов, так и в качестве пассажиров, вручают световозвращающие элементы и детские удерживающие устройства.

В Костромской области руководители Госавтоинспекции и общественного совета при УМВД региона накануне Международного женского дня вручили детские автокресла семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам родителей, раньше они вынуждены были брать автокресло напрокат, поскольку на приобретение собственного денежных средств в семьях не хватало. Теперь перевозка детей будет осуществляться по всем правилам безопасности.





В преддверии 8 Марта в стране прошла серия автомобильных флешмобов. Сотрудники Госавтоинспекции в Чите, Воронеже, Белгороде, Орле, Калининграде выстроили патрульные автомобили в форме цифры 8, поздравив таким образом участниц дорожного движения с Международным женским днем. Съемки флешмобов, сделанные с помощью квадрокоптеров, легли в основу поздравительных открыток и видеороликов к 8 Марта.

На видеоролике, опубликованном на официальном сайте ведомства, сотрудники ГИБДД поздравляют женщин-водителей с праздником и дарят им цветы, более 30 полицейских машин со включенными проблесковыми маячками выстроились на одной из площадей в виде надписи "8 Марта".

Подобные сюрпризы на улицах российских городов устраивают также сотрудники кинологической службы, конной полиции и даже бойцы ОМОНа со щитами.

Общественный совет при МВД России подготовил видеопоздравление с Международным женским днем и разместил его на ведомственном сайте и официальных страницах Министерства в социальных сетях.