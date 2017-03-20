Москвичам пообещали пасмурный понедельник

Специалисты Гидрометцентра сообщили, что 20 марта в Москве установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха днем составит +5... +7, передает сетевое издание m24.ru.

Облачность сохранится в столице в течение всего дня, возможны осадки. Ветер, скорость которого составит от четырех до девяти метров в секунду, изменит направление с юго-восточного на восточное. Атмосферное давление достигнет отметки 740 миллиметров ртутного столба.