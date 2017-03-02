Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире
Видео неожиданной импровизации Зейналовой снял один из очевидцев, передает Life.ru. Как видно на записи, телеведущая, одетая в защитный бронежилет и шлем, поет перед одним из донбасских ополченцев. Заметно, что Ирада немного смущается и старается не смотреть в камеру.
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