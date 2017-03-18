Когда откроется второе кольцо московского метро

Строительство второго кольца столичного метро планируют завершить в конце 2020 – начале 2021 годов. Третий пересадочный контур будет состоять из 32 станций.

"К настоящему времени развернуты работы на всех участках третьего пересадочного контура. Где-то идет строительство, какие-то участки проектируются", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, на 20 станциях второго кольца будут построены транспортно-пересадочные узлы. Предполагается, что запуск движения по новой линии существенно разгрузит существующее кольцо.