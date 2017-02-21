В Москве на праздники ограничат продажу алкоголя

В День защитника Отечества в Москве ограничат продажу спиртного. Кроме того, в местах скопления людей будет запрещено торговать прохладительными напитками в стеклянной таре, передает РИА ФАН.
Запрет коснется как самих мест массовых гуляний, так и магазинов, расположенных рядом. Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий.
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