Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде

Неустойчивая погода на территории всей России в этом сезоне не перестает удивлять. Специалисты рассказали, что приготовил жителям страны последний зимний месяц.

Метеорологи предупреждают: в начале февраля россиян ждет нестандартная погода. На севере страны снег начнет таять, а на юг придут аномальные заморозки, пишет "Российская газета".

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Якутии температура окажется выше нормы на 25 градусов, такая же картина будет наблюдаться на Чукотке и в Приморском крае. Теплее всего в феврале будет на азиатской части страны вплоть до Западной Сибири.

В Европейской России последний месяц зимы начнется с оттепели. В Архангельской области температура будет близка к нулю. По прогнозам синоптиков, в этой части страны показатель выше нормы продержится целый месяц.

А вот юг России окажется в зоне холодов. В Краснодарском крае и на Ставрополье ожидается от -5 до -15 градусов. В Волгоградской и Астраханской областях морозы будут еще сильнее, предупредили в Гидрометцентре.

Между тем ученые продолжают исследовать причины аномальной погоды на планете. Dni.Ru писали, что в качестве причин рассматриваются как глобальное потепление, так и смещение Большой Медведицы. Техногенная активность предприятий, число которых растет с каждым днем, повышает концентрацию углекислого газа в воздухе, что вызывает подъем средней температуры на планете.