На Новый год россиянам пообещали магнитную бурю

Руководитель центра космической погоды РАН Сергей Гайдаш приготовил не самые приятные новости для метеозависимых людей. В новогоднюю ночь по Земле ударит очередная магнитная буря. "31 декабря Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернется к Земле корональной дырой, которая и вызвала нынешнюю бурю", – цитирует "Утро.Ру" ученого.