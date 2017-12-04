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Общество

Где в Европе больше всего пьют

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Специалисты подсчитали, сколько жители стран Европы тратят на алкоголь. Оказалось, что больше всего не жалеют денег на горячительные напитки в Эстонии.Население этой страны тратит на алкоголь 5,6% всех потребительских расходов, передает сайт "Комсомольская правда". Соседи по прибалтике если и отстают, то не сильно – 4,8% в Латвии и 4,2% в Литве. На четвертом месте оказалась Чехия – 3,6% потребительских расходов. Меньше всего на выпивку тратят в Испании – всего 0,9% расходов приходится на этот пункт.

4 декабря 2017, 20:34

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