В Госдуме назвали главные уроки Октябрьской революции

Во вторник, 7 ноября, отмечается столетие Октябрьской революции. В этот день руководители фракций нижней палаты парламента рассказали о значении этого события для России и всего мира, а также о тех исторических уроках, которые следует из него вынести.

Заместитель председателя Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что Октябрьская революция внесла серьезные изменения в ход как отечественной, так и мировой истории. События той поры, уверен он, необходимо тщательно изучать, относиться к ним с уважением. Главное, отметил Неверов, делать все, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого, которые привели к революции.

Кроме того, вице-спикер нижней палаты парламента напомнил, что 7 ноября граждане России вспоминают другое важное событие в истории нашей страны – парад на Красной площади в 1941 году. С него воины Красной армии уходили на фронт защищать столицу от немецко-фашистских войск.





По словам председателя фракции единороссов, об уроках той страшной войны также необходимо помнить, сделав все возможное, чтобы такое больше не повторилось. "Именно к этому призывает наш президент", – добавил Неверов.





В свою очередь, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов оценил итоги советской власти, отметив, что за коммунистический период Россия добилась больших успехов в промышленности, науке, образовании и иных областях. Одним из основным достижений, сказал он, является построение общества социального равенства. Кроме того, лидер фракции Компартии отметил успехи в освоении космического пространства, а также победу в Великой Отечественной войне.





Говоря о советском прошлом, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что либерал-демократы выступают против любого насилия. По его словам, партия призывает своевременно решать политические, социально-экономические и иные проблемы во избежание революционных потрясений.

Об итогах Октябрьской революции и ее исторических уроках высказался и председатель парламентской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов. По мнению парламентария, к революции может привести дефицит ответственности центральной власти, а также тех, кто пытается ее сместить.

Рецепт политической стабильности, полагает он, в сочетании сильной президентской власти и эффективного парламентаризма.

Миронов отметил, что крайне важно не допускать большого социального расслоения.

Октябрьская революция произошла 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года. В результате было свергнуто Временное правительство под руководством Александра Керенского. Взявшие власть большевики во главе с Владимиром Лениным провозгласили курс на построение принципиально нового общества, основанного на социальном равноправии.

Отметим, аналитическая служба портала "Рамблер" выяснила, что 56% россиян считают, что день, когда произошла Октябрьская революция, должен был остаться праздничным. Еще 19% участников опроса считают праздниками и день революции, и День народного единства. 16% респондентов признались, что им без разницы когда и по какому поводу отдыхать. Кроме того, 9% опрошенных полностью одобрили решение сделать 7 ноября обычным рабочим днем.