Россияне потеряли интерес к браку

Россиян все меньше интересует брак. К таким выводам пришли исследователи Высшей Школы Экономики.

Они отметили, что по итогам 2016 года в России было зарегистрировано 968 тысяч браков – это на 15% ниже, чем в 2016 году. К тому же, это на целых 24,4% меньше, чем 5 лет назад. Эксперты также отметили, как изменился коэффициент брачности в стране. Этот параметр отражает отношение числа браков граждан к количеству тех, кто способен в него вступить.

В прошлом году коэффициент варьировался в пределах от 3,6% в Ингушетии до 7,8% в Севастополе. В первом полугодии 2017 года, по словам ученых, распределение изменилось: самый высокий коэффициент оказался в Чукотском автономном округе – 8,1%. Ниже всего этот показатель оказался в Калмыкии и Ингушетии. В этих регионах он составил 3,8%.

По результатам опроса становится понятно, что в январе-июне 2017 года число браков выросло на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и достигло значения 403,8 тысячи. Что касается разводов в этом году, то оно выросло на 0,7% – теперь этот показатель достигает 293,5 тысячи.

В исследовании отмечается, что рост числа браков и разводов связан с движением "демографической волны" поколений и социокультурной трансформацией общества, которое и формирует запрос на брак. Автор работы, сотрудник Института демографии Екатерина Щербакова отмечает, что если в 1970-е годы доля детей, родившихся вне брака составляла всего 11%, то к 2016 этот показатель достиг уже 21,1%.

"На фоне снижения интереса населения к браку в целом в статистике становятся заметнее устойчивые религиозные мотивы тех, кто все же регистрирует его", – считает исследователь. Спады в периодичности браков совпадают с датами православных постов. Например, в прошлом году больше всего браков было зарегистрировано в июле и августе, а меньше всего – в январе и мае.