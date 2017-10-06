Отказ от секса улучшает отношения в паре
К таким выводам специалисты пришли на основе исследования с участием 185 добровольцев, включая 90 мужчин и 95 женщин в возрасте от 18 до 68 лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.
Участников опрашивали на тему того, как часто они готовы отказаться от интима в угоду желаниям второй половины и, наоборот, насколько часто они идут на поводу у сексуальных желаний любимого человека. Ответы участников были измерены в виде двух показателей SCSS и SCSN.
Первая величина демонстрировала степень готовности одного из партнеров заняться сексом по желанию другого. Вторая величина отражала готовность одного из супругов отказаться от интима, если этого хотел другой.
Также ученые измерили у испытуемых степень удовлетворенности отношениями. Так, например, в некоторых парах нежелание одного из партнеров вступать в интимную близость вызывало агрессию у другого супруга.
Результат опроса показал, что отношения укрепляет не подчинение сексуальным желаниям другого человека, а, напротив, усмирение своих желаний. Люди с высоким уровнем показателя SCSN менее негативно реагировали на отказ партнера заниматься сексом и были в большей степени удовлетворены отношениями.
Позже в ходе исследования семейных пар ученые выяснили, что женщины в большей степени нуждались в человеке с высоким SCSN, чем мужчины. Ученые считают, что этот фактор важен для представительниц слабого пола потому, что именно они контролируют рождаемость в паре.
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