Отказ от секса улучшает отношения в паре

Мы привыкли думать, что нежелание одного из партнеров заниматься сексом разрушает отношения и приводит к изменам. Однако канадские ученые установили: если муж или жена соглашаются отложить интим, это только улучшает микроклимат в семье.

К таким выводам специалисты пришли на основе исследования с участием 185 добровольцев, включая 90 мужчин и 95 женщин в возрасте от 18 до 68 лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Участников опрашивали на тему того, как часто они готовы отказаться от интима в угоду желаниям второй половины и, наоборот, насколько часто они идут на поводу у сексуальных желаний любимого человека. Ответы участников были измерены в виде двух показателей SCSS и SCSN.

Первая величина демонстрировала степень готовности одного из партнеров заняться сексом по желанию другого. Вторая величина отражала готовность одного из супругов отказаться от интима, если этого хотел другой.

Также ученые измерили у испытуемых степень удовлетворенности отношениями. Так, например, в некоторых парах нежелание одного из партнеров вступать в интимную близость вызывало агрессию у другого супруга.

Результат опроса показал, что отношения укрепляет не подчинение сексуальным желаниям другого человека, а, напротив, усмирение своих желаний. Люди с высоким уровнем показателя SCSN менее негативно реагировали на отказ партнера заниматься сексом и были в большей степени удовлетворены отношениями.

Позже в ходе исследования семейных пар ученые выяснили, что женщины в большей степени нуждались в человеке с высоким SCSN, чем мужчины. Ученые считают, что этот фактор важен для представительниц слабого пола потому, что именно они контролируют рождаемость в паре.