Главные мифы россиянок о сексе

Тренинг-центр "СЕКС.РФ" провел опрос среди россиянок и выяснил, в какие мифы об интимной жизни они все еще продолжают верить. Оказалось, современные дамы достаточно образованны и не пытаются "вычислить" длину полового органа мужчины по размеру ботинок.

Опрос показал, что больше половины респондентов (61%) узнают о сексе из интернета. Основываются на личном опыте или прислушиваются к советам старших подруг или родственниц – 18 и 16% соответственно. Остальные черпают знания из эротической литературы или посещают специальные секс-тренинги.

Мифы о контрацепции

Почти половина опрошенных женщин (48%) верно заметили, что ни один из перечисленных методов контрацепции не дает 100-процентную защиту от беременности. Ставку на презервативы делают 27% дам, причем 13% устраивают любые презервативы, а вот 14% – только дорогостоящие. 18% верят в эффективность медикаментозных противозачаточных.

Также с помощью опроса удалось узнать, что календарный метод до сих пор жив. Этот вариант хоть и редко, но встречался во всех возрастных группах от 18 до 55 лет.

Мифы о размере полового члена

Что касается достоинства мужчины, то здесь дамы оказались куда более здравомыслящими. Большинство опрошенных не верят, что размер полового органа можно определить по размеру обуви, длине ладони или росту представителя сильного пола. Лишь 8% дам верят в сказки про большие руки и ноги мужчины.

Мифы о женском оргазме

51% опрошенных женщин считает, что причина аноргазмии – в физиологическом и психологическом состояниях женщины. 44% винят мужчину, еще 44% считают, что проблема – в недопонимании между партнерами.

Мифы о беременности

Что нельзя забеременеть во время месячных, верят 23% женщин. Из них 10% уверены, что зачать ребенка невозможно не только в период менструации, но и за два дня до и после.