Когда в Москве закончатся дожди

По словам синоптиков, в воскресенье дождей не будет. Ненастье вернется в регион к понедельнику.

Погоду в регионе сейчас определяет циклон. "Он обеспечит дождливую и ветреную погоду с температурой, близкой к климатической норме. В воскресенье обойдется без осадков и сильных порывов ветра. В начале новой рабочей недели вновь пройдут дожди", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Специалисты предупреждают, что в пятницу центр циклона будет смещаться по северной половине Центрального округа и пройдет Московскую область. Это может привести к туману и усилению дождей. Температура в столице будет колебаться в районе +9...+11 градусов, а в области нижняя граница будет составлять шесть делений термометра, сообщает RT.

Синоптики отмечают, что ненастье вызвано рекордно низким атмосферным давлением. Показатель на четверг – 737 миллиметров ртутного столба, это самое низкое значение за последние 20 лет. По данным Гидрометцентра, это еще не предел – на следующий день, 6 октября, давление в столице составит 732 миллиметра.

"Такой же температура будет и в субботу. Ночью пройдет небольшой дождь, юго-западный ветер местами будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Днем циклон быстро будет уходить на северо-восток, атмосферное давление вырастет до нормального, небольшой дождь пройдет лишь местами. Ночью – +5...+7 градусов в Москве и +2...+7 – по области, днем воздух прогреется до +10...+12 и +8...+13 соответственно", – отметили в метеослужбе.

В начале следующей недели температура будет держаться на том же уровне – от +8...+13 градусов днем, и от +2 до +7 ночью. Во вторник днем ожидается похолодание в среднем на два градуса – температура будет составлять +6...+11, однако в ночь на среду москвичей ждет потепление до +9 градусов.