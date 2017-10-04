Москвичи пережили самую холодную с начала осени ночь

Синоптики рассказали, что ночь на 4 октября стала самой холодной в столичном регионе с начала осени, пишет газета "Известия". Термометры главной метеостанции в Москве – на ВДНХ – показывали +2,3. В некоторых городах Подмосковья воздух успел остыть до отрицательных температур.

В столице ниже нулевой отметки температура еще не опускалась. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем 4 октября в Москве ожидается +8...+10, с дождем и сильным ветром, скорость которого будет достигать 12-17 метров в секунду.