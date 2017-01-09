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Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
Рогозин иронически отнесся к докладу спецслужб США о кибератаках, которые якобы устроило российское правительство. Зампред российского правительства продемонстрировал свое чувство юмора в Facebook.
Публикацию Рогозина уже успели оценить более четырех тысяч пользователей Сети. Картинка представляет собой кадр из фильма "Брат-2", на котором изображен актер Виктор Сухоруков (брат главного героя Виктора Багрова). По сюжету, он прилетает в США, назвав целью своего посещения – "конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ".
Напомним, ранее в США был обнародован доклад о кибератаках, якобы устроенных российским правительством. В нем американские спецслужбы в очередной раз бездоказательно обвинили Россию в хакерских атаках в ходе американской избирательной кампании 2016 года и подрыве доверия к Демократической партии.
Обвинения спецслужб США прокомментировали в Кремле. "Абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне. В Москве наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это уже напоминает... охоту за ведьмами", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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