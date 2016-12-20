Миллиардер Прохоров о своей женитьбе

Глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров на встрече президента России Владимира Путина с членами Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) рассказал о своей женитьбе. Он не стал прямо отвечать на вопросы гостей мероприятия, процитировав своего товарища.

"Это у меня был один такой товарищ в юности. У него все тоже спрашивали, когда он женится. А он всем отвечал: "Да что у меня, руки отсохли, что ли?" – цитирует Михаила Прохорова газета "Коммерсантъ".

Однако миллиардер с удовольствием обсуждал с присутствующими разгоревшийся перед Олимпийскими играми в Рио допинговый скандал. "И вот, представь себе, я – WADA. А тебя – поймали на допинге! И я тебе говорю..." – сказал своим коллегам глава группы ОНЭКСИМ.

Между тем с официальной речью к предпринимателям обратился Владимир Путин. Он заявил, что многие решения в администрации президента принимаются после консультации с представителями бизнеса, а некоторые законодательные инициативы пишутся самими членами РСПП.

Наиболее содержательным обращением к собравшимся предпринимателям стала речь главы "Русала" Олега Дерипаски. Он заявил, что в современных реалиях взаимодействия с Центробанком невозможно развивать инвестиционную деятельность, так как сложно предсказать поведение ключевой ставки. Примечательно, что это выступление не стали комментировать ни Владимир Путин, ни глава ЦБ Эльвира Набиуллина, хотя слова Дерипаски по большей мере были обращены к ней.

На неофициальной части мероприятия гости рассказали, что итоги года их совершенно устраивают. "Как у нас?! Шикарно! Алеппо, главное, взяли! Жалко, конечно, что Пальмиру потеряли. Вернем в следующем году, обязательно вернем!" – заявил глава группы "Альянс" Муса Бажаев. А Владимир Путин оживленно шутил и обсуждал с бизнесменами проблему Курильских островов.

Встреча президента России с членами РСПП прошла в рамках 25-летнего юбилея организации. Представители бизнеса после официальной части мероприятия больше часа провели с президентом на фуршете за праздничным столом.