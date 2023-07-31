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Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса "Мисс Москва 2023"

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса "Мисс Москва 2023"
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Недавно стало известно, что победительницей "Мисс Москва 2023" объявлена 25-летняя модель из Саратова. Косметолог Анна Красота оценила роль процедур для претенденток.

Эксперт задалась вопросом, есть ли сейчас вообще девушка, которую не касалась рука косметолога. По ее мнению, если речь идет о девушке-лице бренда или публичной личности или модели, то долго на натуральности не протянуть.

Анна отметила, что сейчас общемировые тенденции тренды диктуют свое — косметология доступна каждому и она не зависит от пола. Мужчины тоже частые гости в кабинете косметолога, да и для косметологии нету пола или социального статуса. То есть косметология сейчас доступна абсолютно каждому.

Что касается конкурсов красоты, то, по словам Анны, более приятнее, увереннее и привлекательней будет девушка, которая регулярно следит за собой. "Вот как бы зрители отреагировали, если бы, допустим, победительница "Мисс Москва" была без макияжа, без прически, без маникюра и с короной на голове? Сразу картинка рушится", — считает она.

Фото: Анна Красота

"Ну что за конкурс красоты такой? Как-то не вяжется. Не думаю, что кому-то будет неприятно смотреть на девушку с нездоровым цветом кожи, без гладкого лба, без аппетитных красивой формы губ. Главное все делать в меру. В комплексе с чудесным платьем, с прекрасными ухоженными волосами и лицом", — добавила эксперт.

Косметолог отметила, что после процедур у претендентки реально будет больше шансов завоевать любовь зрителя и привлечь к себе внимание. "Косметология в целом — мощный инструмент. Люди, которые следят за собой, намного быстрее добиваются поставленных в жизни целей. Они чувствуют себя уверенными, красивыми, и это их тоже двигает. Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум", — резюмировала специалист.

31 июля 2023, 04:38
Фото: Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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