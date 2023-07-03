"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет

О смерти юноши сообщила его мать Дрена Де Ниро – старшая дочь актера.

В свои 79 лет знаменитый американский актер Роберт Де Ниро может похвастаться не только блестящей кинокарьерой, но и большой семьей. Сегодня артист является гордым отцом семерых детей. Совсем недавно у звезды родилась младшая наследница, которую назвали Джиа Вирджиния. Однако сразу за радостным событием в семье случилось страшное горе.

Сегодня стало известно, что Роберт Де Ниро потерял своего внука Леандро Де Ниро Родригеса. Как пишет VSE42.ru, юноша скончался в возрасте 19 лет. Трагическую весть сообщила его мать Дрена Де Ниро – приемная дочь кинозвезды от первого брака.

Убитая горем родительница посвятила наследнику пост в социальных сетях. Дрена призналась в любви погибшему сыну и заявила, что не знает, как ей теперь жить без него. При этом подробности и причины трагедии женщина раскрывать не стала.

"Мне так жаль, мой малыш. Покойся с миром и в вечном раю, мой дорогой мальчик", – написала старшая дочь Роберта Де Ниро.

Напомним, что Дрена Де Ниро стала первым ребенком Роберта Де Ниро. Он удочерил наследницу, когда женился на ее матери Дайэнн Эббот. Старшая дочь пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Вместе с приемным отцом она снялась в фильмах "Плутовство", "Большие надежды" и "Последнее дело Ламарки". Леандро был ее единственным ребенком.