"Вся переделанная": россияне обвинили "Мисс Москву – 2023" в пластике

Некоторые раскритиковали девушку, увидев ее старые снимки.

Несколько дней назад, 29 июня, в столице состоялся финал ежегодного конкурса красоты. Если в прошлом году титул "Мисс Москва" завоевала очаровательная брюнетка Анна Янкова, то в этом главная корона досталась блондинке Ангелине Бреженской.

25-летняя уроженка Саратова буквально вырвала победу у 33 соперниц из разных городов России. Теперь она будет представлять Москву на конкурсе "Краса России". После соревнования, прошедшего в столице, Ангелина внезапно обрела популярность не только на просторах города, но и по всей стране. А ведь многие не знают о ней ничего, кроме имени и параметров фигуры.

Известно, что для Бреженской это уже не первый подобный конкурс. Ранее она завоевала титул "Мисс зрительских симпатий" на состязании красоты в родном городе. Кроме того, девушка в 16 лет начала карьеру модели и не раз участвовала в показах. Также у Ангелины есть два высших образования. Экономическое она получила в РАНХиГСе, а журналистское – в МГУ.

Несмотря на такой внушительный список успехов и достижений "Мисс Москвы", некоторые сомневаются, что она получила титул заслуженно. После победы девушки сплетники начали едва ли не под лупой разглядывать ее внешность. А когда в Сети распространились старые снимки Ангелины, критики стало еще больше. Многие заметили, что в школьные годы победительница конкурса выглядела совсем иначе.

Как отмечают некоторые, раньше у Бреженской было совершенно другое лицо. У "Мисс Москвы" не только изменились щеки, но и форма носа. Заметив это, россияне буквально набросились на блондинку и обвинили ее в пластике.

"Это конкурс на лучшего хирурга, который сделал резину из человека", "Симпатично перекроена" "Вся переделанная", – пишут возмущенные пользователи в блоге девушки.