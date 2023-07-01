Басков влюбился в загадочную брюнетку

Кто скрывается за загадочной фигуристой красавицей?

После долгого периода молчания, 46-летний Николай Басков вновь стал главной темой разговоров поклонников и журналистов. Источником шокирующей новости стала его новая возлюбленная – 29-летняя блогерша и певица Виолетта Чиковани.

После расставания с Викторией Лопыревой и неудачной свадьбы в 2018 году, Басков казалось, что отказался от новых отношений. Однако, его сердце снова забилось, когда на одном из его концертов в конце апреля он встретил Виолетту. Фигуристая красавица, оказавшись на пути артиста, не оставила его равнодушным. Николай не смог пройти мимо и с удовольствием поцеловал ее прямо на глазах у всех присутствующих.

Этот инцидент стал началом скандального романа между Басковым и загадочной брюнеткой. Виолетта, оказавшись в центре внимания, решила использовать свой шанс и пригласила Николая сняться в своем новом клипе, посвященном их знакомству. Поклонники не могли не заметить искру, которая вспыхнула между ними на съемочной площадке. Первые кадры из клипа вызвали настоящий шок у поклонников Баскова, которые уверены, что страсть на экране перерастет в реальные отношения.

Николай Басков, известный своим "золотым голосом России", не может отказаться от такой возможности быть снова влюбленным. Однако, его жена и бывшая партнерша по жизни, Виктория Лопырева, остается в тени этой скандальной связи. Возникает вопрос, как далеко зайдут отношения между Басковым и загадочной красавицей, и готов ли он бросить все ради новой любви.