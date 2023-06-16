"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах

Со стороны кажется, что все звезды купаются в роскоши и жируют. Но скромница Катя Лель за кулисами премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold призналась "Дни.ру", что живет почти в аскезе. Как и большинство артистов.



"За последние годы доходы в шоу-бизнесе упали категорически, – уверяет Лель. – Началось это еще с пандемии, когда все сидели по домам, и артисты почти на два года прекратили свое существование. Я этому была поражена, ведь прежде такого нельзя было и помыслить – артисты были всегда, развлекали людей, и вдруг исчезли".

"И тогда никто не задавался вопросом о том, как выживают артисты, что едят, – продолжает Катя. – У меня были запасы и вклады, но уже ничего нет – все, что было потрачено, проедено". Говоря словами мецената Рябушинского, звезд "стала душить костлявая рука голода",

Певица говорит, что если сравнивать год 2019-й с 2023-м, то ее доходы упали в разы. "Было тяжело выживать, – призналась звезда. – Мне даже приходилось уменьшать свои гонорары (в обычное время, как говорят продюсеры, она берет 500-800 тыс рублей за выступление – Прим. ред.), поскольку у людей не было денег. Я даже часто выступала благотворительно – для детей, в госпиталях".

Отношения с деньгами у Лель вообще складываются непросто. "Я – не финансист по своей природе, – пояснила артистка. – Каждый раз говорю себе, что надо сесть и хотя бы записать все расходы. В итоге я вообще не умею считать деньги – просто трачу их. А когда заканчиваются, думаю, где заработать".

Катя говорит, что легко может сэкономить на одежде и украшениях. Да и пищу она предпочитает самую простую – икру и крабов каждый день не ест. "Сегодня на завтрак у меня были мюсли с натуральный йогуртом, в обед в машине грушу съела, а на ужин – рыба с овощами", – сообщила она.