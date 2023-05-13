Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Суббота 13 мая

15:30Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14:26Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" 14:00Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13:16 Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 12:50Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 08:32Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 06:26Где выгоднее брать жилье без отделки 04:08В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом 02:11Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК 00:07Врач рассказала, как избежать отеков по утрам 22:00В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына 21:00Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива 19:50В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 18:20Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука 16:30В России задумались об изменении требований к строительству частных домов 15:20Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13:50Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 13:30Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России 12:50Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12:10Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова 11:51Скончался актер Олег Севастьянов 11:50Всем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью 11:41"Детская Новая волна – 2023": от Краснодара до Владивостока 11:10Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк 10:20Пропавшую звезду "Улиц разбитых фонарей" опознали в реанимации после избиения 10:15В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек 10:00Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова 09:30Стало известно место лечения Романа Костомарова 08:40Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште 08:20Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ 08:00Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг? 06:39К чему привел запрет ипотеки под 0% 04:18Спрос на новостройки у воды вырос на 60% 02:27Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт 00:01Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев 23:50В Москве женщина расправилась с собственным ребенком 22:00Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу 21:50Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка 21:00Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам 20:30"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи 19:40"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова" 19:00Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 мая 18:20Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали 17:40Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 17:00Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном 16:20Сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости 16:00Нетребко предстала перед публикой в необычном виде 15:40В Смоленской области перехватили полтонны кокаина 15:20Леонид Агутин объявил об отъезде за границу 15:00В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и машины ДПС
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы

Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы
182

Пара поженилась год назад, но скрывала это событие несколько месяцев.

Летом 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. Правда, в Сети ходили слухи, что на самом деле влюбленные поженились значительно раньше. Причем народ предполагал, что причиной столь скорого бракосочетания могла стать беременность невесты.

12 мая Зепюр Брутян опубликовала в личном блоге несколько видео, на которых запечатлен момент регистрации брака. Как оказалось, Павел Прилучный женился на возлюбленной уже в прошлом мае, однако пара скрывала дату свадьбы. Несмотря на "сливы" даты регистрации, которые появились в Сети, влюбленные решили раскрыть правду только сейчас.

На кадрах с тайной церемонии Зепюр Брутян предстала в элегантном белом костюме-тройка, жених также был в брючном костюме. Судя по всему, пара скромно отметила важное событие в кругу близких.

Кстати, в одном из интервью Павел Прилучный признался, что сделал предложение девушке всего через три дня после первого свидания. Вероятно, причина столько скорого решения кроется в том, что пара была ранее знакома. Правда, в момент первой встречи Прилучный еще был женат.

В беседе с Надеждой Стрелец он разоткровенничался, признавшись, что у него сразу проскользнула мысль о том, что он хотел бы жениться на Зепюр Брутян. В его браке с Агатой Муцениеце уже были проблемы, но актер еще не собирался разводиться.

13 мая 2023, 15:30
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Решила ничего не отменять": Молодая жена Прилучного работала даже в роддоме

Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка

Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой"

Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой"
Театральная постановка "Ничего не бойся, я с тобой", на песни группы "Секрет" бьет все рекорды. Музыкальный спектакль "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим хитом театральной России.

Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей

Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей
Дина Корзун несколько месяцев назад приняла решение вернуться из Лондона в Москву. Актриса получила известность после выхода на экраны фильма с Чулпан Хаматовой "Страна глухих".

Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев

Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев
Эдуард Сагалаев был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. О смерти "отца" современного телевидения рассказал гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой

Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой
На прошлой неделе в Москве прошли похороны Валентина Юдашкина, на которые прилетела из Израиля и Алла Пугачева. Артистка привезла в Россию мать модельера.

Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства

Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства
Скоро младший сын короля приедет на родину Вот уже несколько лет младший сын короля Великобритании, принц Гарри, живет в Америке стране вместе с женой и детьми.

Выбор читателей

11/05ЧтвПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 12/05ПтнНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 12/05ПтнКоролевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев 12/05ПтнБерите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12/05ПтнСтало известно место лечения Романа Костомарова 12/05ПтнВсем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью