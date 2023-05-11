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Четверг 11 мая

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Раскрытая Седоковой солистка "ВИА Гры" ответила после инцидента с Витасом

Раскрытая Седоковой солистка "ВИА Гры" ответила после инцидента с Витасом
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Что сказала обиженная Анной Седоковой певица?

Солистки в группе "ВИА Гра" за более чем 20 лет своего существования менялись часто. Кто-то уходил, мечтая о сольной карьере, а их место занимали новые красавицы. Но состав коллектива, когда в него входили Анны Седокова, Надя Грановская и Вера Брежнева, считается "золотым".

Нынешняя жена баскетболиста Яниса Тиммы пришла в группу в нулевые, когда ее напарницей была Татьяна Найник. Девушки стали хорошими подругами, доверяли друг другу. Поэтому то, что рассказала недавно Анна Седокова про свою коллегу, для многих стало шоком. Певица буквально раскрыла постыдную историю про экс-солистку "ВИА Гры", в которой оказался замешан Витас.

Артистка рассказала, что Татьяна Найник якобы без одежды въехала в номер верхом на голом эстрадном певце, крича при этом "Е-ху!". Стоит отметить, что, раскрывая такие пикантные детали, Анна Седокова не называла имени солистки "ВИА Гры". Но позже стало ясно, что речь идет именно о когда-то близкой подруге звезды.

Она, к слову, уже успела ответить экс-коллеге. В разговоре с журналистами Татьяна Найник сказала, что эта история рассказана певицей неправильно, мол, все было иначе. А потом обиженная откровениями артистка написала пост, который многие поклонники связали именно с Анной Седоковой.

"Трудно осознавать, что человек, которому ты доверял, оказался не там, за кого себя выдавал", – отметила в социальных сетях экс-солистка "ВИА Гры".

11 мая 2023, 14:00
Группа "ВИА Гра". Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Седокова показала грудь на премии "МУЗ-ТВ"

Певица Анна Седокова
Певец Николай Басков и певица, продюссер Софи Кальчева
Продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и ее сын Арсений Шульгин
Певец Алексей Воробьев
Певица Полина Гагарина
Певица МакSим (Марина Максимова)
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) и солистки группы "Ленинград" Флорида Чантурия (справа), Василиса Старшова (слева)
Певец Сергей Лазарев
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и певец Егор Крид
Участницы группы "Блестящие"
Певица Габриэлла
Певица Бьянка

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