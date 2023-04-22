Изменяла мужу с режиссером и бросила единственного сына: путь к счастью актрисы Виролайнен

Личная жизнь артистки была по-настоящему бурной и запутанной

Сегодня Любовь Виролайнен часто называют легендой советского кино. Она завоевала признание и народную любовь ролью в фильме "Любить человека". Съемки в картине подарили актрисе не только популярность, но и страстный роман. А ведь на тот момент Любовь Ивановна уже была замужем и воспитывала сына...

Личная жизнь Любови Виролайнен всегда была очень насыщенной и непростой. Первым супругом артистки стал финн Юрий Виролайнен, который работал переводчиком. В 1964 году у пары родился сын Юрий, но прибавление не скрепило несчастливый брак.

После свадьбы Юрий перевез новоиспеченную жену в деревню к родственникам, которые не слишком жаловали невестку, и начал крутить интрижки на стороне. Любовь тоже недолго хранила мужу верность. В начале 70-х у нее случился страстный роман с женатым режиссером Сергеем Герасимовым.

Несмотря на 35-летнюю разницу в возрасте и всеобщее осуждение, отношения продлились несколько лет. В какой-то момент постановщик подарил возлюбленной квартиру, в которой она поселилась вместе с мужем и сыном. Эту недвижимость Виролайнен оставила семье, когда решилась на развод. На серьезный шаг ее подтолкнула новая любовь.

В 37 лет артистка влюбилась в кардиохирурга и доктора медицинских наук Александра Зорина, который делал операцию ее мужу. Ради него звезда рассталась с режиссером, развелась с супругом и перестала сниматься. Более того, она буквально бросила единственного сына, оставив его жить с отцом.

Любовь Ивановна постоянно навещала ребенка, но их отношения складывались нелегко. Юрий смог простить поступок матери лишь спустя долгие годы. Однако, по признанию артистки, между ними до сих пор сохранилась дистанция. Зато с любимым мужем Любовь Виролайнен оставалась близка до последнего мгновения. Актриса была счастлива в браке и ухаживала за супругом, когда у него начались проблемы со здоровьем. А в 2018 году их разлучила смерть. Александр Зорин скончался после четвертого инсульта.