"Маразм и старость пришли": устроившая пожар Васильева чуть не сгорела заживо

Татьяна Васильева поделилась историей, от которой мурашки бегут по коже.



Татьяна Васильева – прославленная актриса, в копилке которой множество ролей. Благодаря огромному опыту как съемок в кино, так и игры в театре, у нее накопилось немало интересных историй. Однако не всегда они положительные.

Ставь гостей нового выпуска передачи "Сегодня вечером" на Первом канале, Васильева вспомнила о случае, который до сих пор бросает в дрожь. Она со съемочной командой находилась в Норвегии. Свой выходной день она захотела провести в номере, чтобы немного отдохнуть. Татьяна включила кипятильник для воды, но уснула…

Придя в себя устроившая пожар Татьяна Васильева поняла, что чуть не сгорела заживо. Ведь в номере почти ничего не осталось, а единственный диван сгорел напополам.

Потушив огонь, Васильева помчалась на стойку администратора, чтобы предупредить работников гостиницы о случившемся. Однако сотрудник, осмотрев место катастрофы, спокойно подметил, что такое может случиться с каждым.

Однако Татьяне Васильевой все же досталось. Коллега по картине Станислав Любшин набросился на женщину с оскорблениями.



"Ты — дура конченная!", – накричал он на артистку.

Виновата Татьяна Васильева оказалась в том, что теперь группа не сможет замести следы: выбросить диван и притвориться, что его в номере и не было. Такая практика, как подтверждают многие артисты, была распространена в СССР.

"Слишком сурово", "Маразм и старость пришли", "Надо уметь отвечать за свои поступки и ошибки. Васильева молодец", – поделились мнениями об истории Татьяны Васильевой в Сети.



