Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Среда 12 апреля

14:40"Определяется генами": сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери 14:20Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина* 14:00"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой 13:40Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова 13:20"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой 13:00В подмосковной Дубне поймали подозреваемого в сбыте наркотиков 12:40"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш 12:20Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце 12:00В Петербурге мужчина надругался над подростком прямо в метро 11:40"Глава псин": совокупляющегося Панина назначили министром по делам домашних животных 11:20Вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла 11:00"Филипп, остановись!": отправленного в рехаб Киркорова просят не повторять судьбу МакSим 10:40"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом 10:20"Несчастный случай": Наталью Варлей задавил грузовик 10:00Школьница в Адыгее подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла 09:40"Перестали общаться из-за СВО": живущий в Одессе бывший муж плюнул на россиянку Бледанс 09:20Плюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 09:00"Все кончено!": нарвавшаяся на обвинения в госизмене 84-летняя Ахеджакова склонила голову на плахе 08:20Почему невыгодно брать отпуск в мае? 08:00Сделки с банковской ячейкой: главные риски 06:35В Роспотребнадзоре дали совет по выбору пасхальных куличей 04:23Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют? 02:19Автоэксперт предостерег россиян от ошибок на шиномонтаже 00:03Смешной хорек-футболист забил гол в стиральную машину – видео 22:03"Куда катится": рухнувшая в наркобольнице дочь Успенской не вынесла укола 21:30Слезы текут ручьем: потерявшая ребенка Брежнева не вылезает из постели 20:54"Я его не хочу": накатившая два стакана жена Газманова ушла в свободное плавание 19:38Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены 18:50"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент 18:19В семье не без урода: какие шоколадки хуже остальных 17:55Лужа крови и пена у рта: 10-летний сын Фриске и Шепелева найден после поджога 17:12"Заигрываем": на кого Богомолов променял надоевшую Собчак 16:51Тотальный диктант на "5": как повысить уровень грамотности 16:09"Плачет": маленькая дочь Пугачевой сбежала от отца вдогонку за братом 15:46"Калейдоскоп талантов": москвичей в возрасте от 55 лет приглашают стать звездами сцены 15:20Врагу не пожелаешь: Измотавшая себя Шпица оказалась на больничной койке 15:00Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой 14:40Мошенники придумали способ воровать деньги у россиян с помощью QR-кодов 14:20В России вводят электронные повестки: главное 14:00"Это настоящий трамплин": бизнесмен оценил заявление Резника об уехавших звездах 13:40В московском ресторане "Вкусно – и точка" мужчину ударили ножом во время драки 13:20Родственники рассказали о похоронах звезды "Маленькой веры" 12:40"Стараюсь ее баловать": подаривший любовнице кольцо Сафронов объявил о свадьбе 12:20"Горит": у бросившейся на верную смерть Толкалиной остановилось дыхание 12:00Сколько стоит самая дешевая квартиры в историческом доме Москвы 11:40Аренда в столице за год подешевела на 19% 11:20Семейка русских патриотов: у внучки израильтянки Пугачевой оказался американский паспорт 11:00Спрос на новостройки Петербурга упал вдвое 10:40Россияне стали чаще проводить озеленение квартир и офисов 10:20"В бреду": расфуфыренную беглянку Литвинову в Париже приняли за городскую сумасшедшую
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Определяется генами": сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери

"Определяется генами": сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери
170

Диана Гурцкая вывела наследника в свет.

В минувшее воскресенье, 9 апреля, зрители Первого канала имели возможность насладиться новым сезоном проекта "Две звезды. Отцы и дети". Принять участие в музыкальном шоу решила и Народная артистка России Диана Гурцкая. Певица также вывела в свет своего сына Константина Кучеренко.

Зрители сразу же обратили внимание, что у 16-летнего наследника звезды есть проблемы со зрением, потому что сын исполнительницы вынужден носить очки. В ситуации постаралась разобраться врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Оказалось, что сын Дианы Гурцкая рискует унаследовать тяжелый недуг матери. Сама певица является незрячей от рождения. Однако если родители имеют проблемы со зрением, то в определенном возрасте с большой вероятностью они проявиться и у детей.

"Все у нас, конечно, определяется генами тех людей, которые слепы от рождения", – отметила эксперт.

Она также подчеркнула в интервью Пятому каналу, что проблемы со зрительным аппаратом имеют наследственный характер, соответственно, сын Дианы Гурцкая может иметь предрасположенность к подобным патологиям. Специалист обратила внимание, что у родителей с врожденными проблемами больше шансов передать их детям.

Кроме того, врач добавила, что сегодня существуют технологии, устраняющие проблемы со зрением, однако для людей с врожденной слепотой они неэффективны. Важно отметить, что Диана Гурцкая активно занимается помощью детям с подобными недугами.

12 апреля 2023, 14:40
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая

Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина*

Вайкуле оправдала стремительно падающий успех истаскавшегося Галкина*
Галкин* уже привык к плохим условиям работы. Комик Максим Галкин* год назад переехал вместе с женой Аллой Пугаечвой и детьми Лизой и Гарри в Израиль, где семья живет до сих пор.

"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой

"Она ушла": разбитая горем Лолита получила наследство от Пугачевой
Алла Пугачева оставила Лолите Милявской самое ценное. Популярная российская певица Лолита Милявская прославилась на всю страну не только из-за невероятного музыкального таланта, но из-за многочисленных амурных скандалов.

Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова

Скрыть порочную связь: спутавшийся с молодухой 90-летний Бедрос съехал от Филиппа Киркорова
Какая необычная пара!.. Отец Филиппа Киркорова долгое время со своей второй женой Людмилой Смирновой жил под Нижним Новгородом и занимался фермерским хозяйством.

"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой

"Это больно и страшно": поддержавшая Украину Боня покрылась пупырчатой коркой
Боню сняли на видео во время контакта. Бывшая звезда скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня уже несколько лет является поклонницей опасных духовных практик.

"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш

"Финансирование ВСУ": неопределившуюся Орбакайте и ее семью взяли на карандаш
Кристине Орбакайте предстоит пройти проверку. Певица Кристина Орбакайте из последних сил пытается сохранять политический нейтралитет, изредка скатываясь в невнятные оправдания по поводу происходящего в мире.

Выбор читателей

11/04ВтрВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены 11/04ВтрГодится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой 10/04Пнд"Разрыв": потерявший достоинство Пресняков отказался от деторождения 11/04Втр"Они схожи": У певца Шамана появился конкурент 12/04СрдПлюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию 10/04ПндРадостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет