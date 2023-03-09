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Шоу-бизнес
Вызвали скорую: обессилевшему Гармашу потребовалась неотложка

Вызвали скорую: обессилевшему Гармашу потребовалась неотложка

Гармаш еле ворочал язык.
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Российскому актеру Сергею Гармашу потребовалась срочная медицинская помощь. Звезде стало плохо, после чего ему пришлось вызывать скорую. Как выяснилось, Гармаш перенес пищевое отравление, последствия которого ощущаются до сих пор.

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Представитель актера Олег Будрин рассказал, что сейчас с народным артистом России Сергеем Гармашом все в порядке, но он не весел. По его словам, артист что-то съел после съемок. Жена 64-летнего Сергея Гармаша решила перестраховаться и обратилась в больницу.

"Я с ним днем разговаривал — не могу сказать, что он был добр и весел. Он жаловался на известные симптомы", – отметил представитель Гармаша.

Если говорить об отравлении, то основными симптомами данного расстройства является рвота, слабость и понос. Как сообщает Пятый канал, сейчас Сергей Гармаш находится дома.

Ранее Сергей Гармаш был в Ханты-Мансийске на XXI Международном кинофестивале "Дух огня", где ему вручили награду "За вклад в кинематограф".

Напомним, Сергей Гармаш снимался в лентах "Ворошиловский стрелок", "Стиляги", "Мастер и Маргарита", "Бедные родственники" и многих других. Одной из последних ярких лент с его участием стала культовая комедия "Чебурашка".

Сергей Гармаш. Фото: KARO Production/ via Globallookpress.com/ Globallookpress.com
Автор: 9 марта 2023, 20:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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