Вызвали скорую: обессилевшему Гармашу потребовалась неотложка

Российскому актеру Сергею Гармашу потребовалась срочная медицинская помощь. Звезде стало плохо, после чего ему пришлось вызывать скорую. Как выяснилось, Гармаш перенес пищевое отравление, последствия которого ощущаются до сих пор.
Представитель актера Олег Будрин рассказал, что сейчас с народным артистом России Сергеем Гармашом все в порядке, но он не весел. По его словам, артист что-то съел после съемок. Жена 64-летнего Сергея Гармаша решила перестраховаться и обратилась в больницу.
"Я с ним днем разговаривал — не могу сказать, что он был добр и весел. Он жаловался на известные симптомы", – отметил представитель Гармаша.
Если говорить об отравлении, то основными симптомами данного расстройства является рвота, слабость и понос. Как сообщает Пятый канал, сейчас Сергей Гармаш находится дома.
Ранее Сергей Гармаш был в Ханты-Мансийске на XXI Международном кинофестивале "Дух огня", где ему вручили награду "За вклад в кинематограф".
Напомним, Сергей Гармаш снимался в лентах "Ворошиловский стрелок", "Стиляги", "Мастер и Маргарита", "Бедные родственники" и многих других. Одной из последних ярких лент с его участием стала культовая комедия "Чебурашка".