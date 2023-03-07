Скрывала: Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию

Как на самом деле зовут артистку

Когда слышишь "На сцене – Клара Новикова!" то понимаешь, что сейчас будет смешно. Ее фамилия – синоним качества на эстраде. Правда, как оказалось, Новиковой она была далеко не всегда.

Рожденная в семье Симы Симховны и Бориса Зиновьевича девочка от рождения звалась Кларой Герцер. "Новиковой я стала по мужу, – призналась артистка. – После свадьбы взяла его фамилию".

Первым ее мужем был барабанщик, сокурсник по цирковому училищу, который работал в Кировоградской консерватории Виктор Новиков. "Я не очень стремилась к этому замужеству, – вспоминает звезда. – Просто встретила человека по фамилии Новиков, который как-то участливо ко мне отнесся – то поможет чемодан поднести, то пригласит поужинать. И у нас возникли отношения".

Интересно, что ее родителям молодой человек не приглянулся. "Я помню, как привезла Витю в Киев знакомиться с моими мамой и папой, – улыбается 76-летняя Новикова. – Витя был невысокий, с меня ростом. А папа у меня – огромный красавец. И когда Витя вышел на балкон, папа вздохнул: "Ну что, дочка, такие мужчинки где-то находятся?!" Больше же всего потряс его 39 размер обуви моего избранника. "У мужчинки бывают такие ножки?!" – поразился отец".

А после развода Клара уже решила не менять ставшую известной фамилию, хотя потом ее мужем стал спортивный журналист и завотдела публицистики журнала "Юность". Юрий Зырчанинов.