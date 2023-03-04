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Суббота 4 марта

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"Уходи от него": вытащенный с того света Костомаров разорвал сердце Домниной в клочья

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Роман Костомаров и Оксана Домнина столкнулись с неизбежным.

Глядя на то, как трогательно заботится Оксана Домнина о вытащенном с того света Романе Костомарове можно представить, что их брак всегда был похож на сказку. Однако, это совсем не так.

Через четыре года после начала отношений фигуристка родила Костомарову дочь. Но, даже когда ребенку исполнилось два, предложения руки и сердца так и не последовало. Роман Костомаров разорвал сердце Оксаны Домниной в клочья: до сих пор не мог понять, нужна ли она ему или нет. Это подтолкнуло спортсменку взглянуть по сторонам. Найдя уютную гавань в лице Владимира Яглыча, Оксана Домнина утешилась в его объятьях.

И, уверена психолог Ольга Латынцева, не она одна отпустила отношения. Терапевт считает, что и Роман Костомаров решил построить новый союз. Но, спустя время, он понял, что не каждая женщина будет так вкладываться в отношения как Оксана Домнина. И захотел все вернуть.

"Посмотрел, что никого вокруг нормального нет, и решил", – заявила специалист.

Что же до решения Оксаны Домниной уйти – Латынцева уверена, что чемпионка поступила правильно. Но нужно было, уверяет психолог, заканчивать отношения не через шесть лет, а максимум спустя год.

"Если тебе мужик не делает предложение полгода, уходи от него. Через год надо было уходить. И тогда он еще бы раньше дозрел", – стало известно мнение эксперта о проблемах, с которыми столкнулись Роман Костомаров и Оксана Домнина.

4 марта 2023, 16:52
#{code141963} Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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