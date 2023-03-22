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Среда 22 марта

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Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова

Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова
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Артисту пришлось преодолеть множество испытаний

Владимир Литвинов знаком зрителям по сериалам "Бандитский Петербург", "Две судьбы", "Верни мою любовь" и многим другим картинам. Он зарекомендовал себя как разноплановый актер, но чаще всего играл волевых и сильных духом персонажей. Эти же черты всегда были свойственны артисту и в реальной жизни.

Судьбу Владимира Литвинова нельзя назвать безоблачной. Он часто сталкивался с непростыми испытаниями и был вынужден проявлять стойкость характера. С первыми трудностями будущему актеру пришлось столкнуться еще в детстве. Он рано потерял отца, часто был предоставлен сам себе и далеко не сразу смог найти свой путь в жизни. Прежде чем стать артистом, Литвинов успел не только поступить в политехнический институт, но и отслужить в армии.

Успех в карьере тоже дался Владимиру Литвинову с большим трудом. Долгое время после окончания учебы ему приходилось довольствоваться эпизодическими ролями. А в конце 80-х актер получил жуткое ранение на съемках фильма "За всё заплачено" и едва не погиб. Литвинов напоролся на металлическую антенну во время съемочного процесса и перенес несколько операций.

В личной жизни, как и в карьере, артисту повезло далеко не сразу. Первой женой звезды стала преподавательница "Гнесинки" Наталья. В браке у пары родились двойняшки – сын и дочь. Несмотря на появление наследников, союз довольно быстро распался. А позже случилось страшное. 11-летний сын экс-супругов погиб в результате автокатастрофы. После трагедии Наталья увезла дочь в Эстонию, а Владимир много лет не общался с наследницей.

Второй брак Владимира Литвинова тоже оказался неудачным. Супруга актера перебралась в Германию, а он отказался ехать вместе с ней. К счастью, после двух разводов звезде наконец удалось наладить личную жизнь. На очередных съемках артист встретил экономиста Елену, которая моложе его на 19 лет. Влюбленные поженились и создали крепкую семью. В 1992 году у пары родился сын Арсений, а в 2009-м на свет появилась дочь Аксинья. К тому моменту актеру было уже 58 лет. Сегодня Владимир Литвинов продолжает сниматься, а все свободное время проводит рядом с близкими.

21 марта 2023, 12:53
Владимир Литвинов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
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