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Безответная любовь, работа дворником, бездетность: что случилось с одинокой актрисой Маркиной

Артистка оказалась несчастна в личной жизни
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Надежда Маркина знакома публике по фильмам "Елена", "Аритмия", "Оттепель" и другим популярным картинам. К своим 64 годам она реализовалась в профессии, сыграла около 100 ролей в кино и стала одной из самых востребованных актрис. Однако у успеха артистки есть и обратная сторона. К сожалению, она так и не обрела счастья в личной жизни.

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Надежда Маркина выросла в простой семье и долгое время даже не думала связывать жизнь со сценой. Будущая артистка увлекалась легкой атлетикой, была студенткой педагогического училища и планировала добиться успеха в спорте. Но все изменилось, когда подруга привела ее в театральную студию. Маркина настолько прониклась творческой атмосферой, что решила попробовать себя в актерстве и поступила в ГИТИС.

Вскоре после окончания учебы Надежда Маркина начала играть в театре и сниматься в кино. Однако добиться успеха в профессии ей удалось далеко не сразу. Первые годы актриса довольствовалась лишь эпизодическими ролями, а иногда и вовсе оставалась без работы. В непростые времена ей приходилось трудиться дворником, медсестрой, няней и даже поваром.

К счастью, к 50 годам к актрисе наконец пришла заслуженная слава. Она блестяще сыграла главную роль в картине Андрея Звягинцева "Елена" и буквально влюбила в себя зрителей. После этого в карьере артистки было еще много ярких работ, но именно эта считается знаковой.

Карьера Надежды Маркиной сложилась удачно, чего не скажешь о ее личной жизни. В свои 64 года звезда одинока и не имеет ни мужа, ни детей. В студенческие годы Маркина была серьезно влюблена в юношу, который учился в ГИТИСе на курс старше, но чувство оказалось безответным. С тех пор ей так и не удалось встретить вторую половинку.

Сегодня Надежда Константиновна воспринимает свое одиночество и бездетность с философским спокойствием. Знаменитость не обижается на судьбу и ищет радость в любимой работе. Актриса по-прежнему востребована, много снимается и часто радует поклонников новыми ролями.

Надежда Маркина. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 15:36 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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