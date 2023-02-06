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"Боль будет ощущаться еще долго": стало известно об уходе Дроздова

Падение Николая Дроздова не прошло бесследно.
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2023 год началася для ученого и телеведущего Николая Дроздова печально. После занятий в МГУ, где 85-летний зоолог служит преподавателем, он подскользнулся и упал. После двух бессонных ночей дома, супруга Дроздова уговорила его на госпитализацию.

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Врачи поставили неутешительный диагноз – повреждение восьми ребер. Какие-то из костей были сломаны, другие ушиблены. В результате Николай Дроздов страдал от сильной боли, кашля и затрудненного дыхания.

На днях ситуация получила новое развитие. Стало известно об уходе Николая Дроздова из больницы. По словам телеведущего, врачи были приятно удивлены быстрым восстановлением мужчины. Слова телеведущего цитирует RT. Сейчас он продолжает получать лечение, ходит на уколы, капельницы и другие процедуры. Чувствует Дроздов себя не плохо.

"Конечно, неприятные ощущения еще есть, но оно понятно: травма серьезная. Врачи сказали, что боль будет ощущаться еще долго", – поделился Дроздов с журналистами.

Также мужчина добавил, что в плане лечения у него стоят регулярные визиты к врачу. Совсем скоро он снова прикрепится к медицинскому учреждению по прописке, чтобы посещать больницу пешком. Поклонники желают Николаю Дроздову скорейшего восстановления.

Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 15:00 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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