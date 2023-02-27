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"В шоке!": сбежавшая в Лондон дочь Малинина охмурила миллионера

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Дочь Александра Малинина оказалась не так проста

Александр Малинин вскоре вновь услышит марш Мендельсона. Его дочь Устинья Малинина скоро выходит замуж.

Новости об этом приятном событии буквально ошарашили подписчиков девушки. Дочь Александра Малинина никогда не делилась в Сети подробностями своей личной жизни. И тут внезапно опубликовала кадры из ресторана, где крепкая мужская рука держит ее ладонь, а на одном из пальцев блондинки уже красуется роскошное кольцо, усыпанное бриллиантами.

Избранника девушки, как стало известно, зовут Зак, он работает в столице Англии, где молодые и познакомились. И, судя по украшению, сбежавшая в Лондон дочь Александра Малинина охмурила миллионера: если не по меркам Англии, то по меркам России точно. Потому что цена на подобные кольца настолько высока, что выдается исключительно по запросу. Но даже в элитных ломбардах стоимость более простых моделей превышает несколько миллионов рублей.

К слову, именно в Лондоне Устинья Малинина и учится в Королевской академии музыки. Она, в отличие от многих других звездных наследников, решила не почивать на лаврах популярности своего отца, а захотела сделать карьеру. Выбрала она для себя стезю исполнительницы и, по мнению многих, превзошла талантом своего знаменитого отца.

"Я невероятно рада за вас двоих", "Счастья огромного!", "Это прекрасно!", "В шоке! Поздравляю!", – порадовались подписчики за дочь Александра Малинина.

27 февраля 2023, 09:10
Александр Малинин. Фото: Кomsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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