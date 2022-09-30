"Уже нет надежды": дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк приоткрыла завесу тайны о здоровье мамы.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет свой блог в социальных сетях. Девушка делится модными московскими местами, красивыми видами и стильными образами. При этом, Анну сложно упрекнуть в жизни напоказ — девушка ведет себя приятно и сдержанно. За это ее ценят многие подписчики.

В блог к Анне приходят и поклонники знаменитой мамы. Фанаты желают онкобольной Заворотнюк здоровья и интересуются последними новостями из жизни актрисы. Родственники звезды не распространяют ни фотографии болеющей женщины, ни подробности лечения. Они приняли это решение по просьбе самой Анастасии.

На днях Анна поставила точку в слухах о жизни мамы. Напомним, что в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Анастасии. Анна сообщила, что мама держится, хоть болезнь и очень тяжелая.

Конечно, такие новости слегка подбодрили поклонников. Но радоваться пока рано, к тому же впереди самый грустный сезон в году — поздняя осень. Настроение у многих весьма поникшее, а дождливая погода не оставляет шанса на прогулки и развлечения.

"Уже нет надежды", — написала одна из подписчиц, ссылаясь на хмурое небо. Но Анна Заворотнюк спешит заверить, что все будет хорошо.