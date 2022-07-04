Поп-королева повержена: 45-летние рокеры "Земляне" побили 63-летнюю Мадонну

Когда в конце 70-х годов прошлого столетия группа "Земляне" появилась на советской сцене, это стало сенсацией. Она отличалась от многих ВИА того времени – репертуаром, манерой исполнения, внешним видом участников. И до сих пор коллектив остается "на коне". На грандиозном концерте по случаю 45-летия "Землян" побывал корреспондент "Дни.ру".

2 июля 2022 года войдет в историю отечественного шоу-бизнеса. В Москве на стадионе "Лужники" в этот день пела группа "Руки Вверх!". В это же самое время на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге выступали "Земляне". Концерт по случаю своего юбилея они превратили в мега-шоу, равных которому страна еще не видела. Вот уж, действительно, "Возвращение легенды".

В России уже побывали, кажется, все мировые исполнители. Но никто из них – ни Шер, ни Милен Фармер – не делали ничего похожего. Они, судя по всему, давно отстали от моды. Оказалось, что наша, отечественная постановочная группа способна сделать концерт такого размаха и уровня, что никто даже и близко не стоял. И побить даже Мадонну грандиозностью и размахом.

Летящий над залом истребитель, плывущий на сцене кораблик, поднимающийся в ракету космонавт – каждый номер "Земляне" превратили во впечатляющий воображение спектакль. Только успевай удивляться – огромному, спускающемуся на сцену, зеркальному дискотечному шару, сменяющему ему такому же огромному глобусу, настоящим лошадям, парящим под крышей арены воздушным гимнастам, делающим головокружительные во всех смыслах кульбиты каскадерам на мотоциклах.

Программа "Землян" строилась по блокам – от пластинки к пластинке, от периода к периоду. "Каскадеры, "Прости, Земля", "Поверь в мечту", "Трава у дома" – бронебойные хиты звучали два часа. Новые аранжировки добавили им актуальности и стильности звучания. Оказалось, что знакомые всем с молодости песни не устарели.

Некоторые из них сегодня обрели вторую жизнь. Например, шлягер 1984 года "Маленький кораблик" теперь поет ВладиМир. На сцене "Газпром Арены" он появился очень эффектно – в большом бумажном кораблике. Причем был сложен он из газетных интервью "Землян" и рецензий на их концерты разных лет. Такая вот ирония.

Музыканты с возрастом не утратили способности к ней. Чего только стоит дисс-трек "Эй, Шнур!", посвященный лидеру питерской группировки "Ленинград" Сергею Шнурову. Музыканты справедливо упрекнули Шнура в том, что тот изменил былым ценностям:

"Раньше пели о свободе, нынче про бабло,

После "лабутенов" в хит-парадах не везло,

Постарели хулиганы, кончился запал

Эй, Шнур! Куда пропал?"

Шнурову, конечно, ничего из того, что делают "Земляне" на сцене, даже не снилось. Ведь они собрали, кажется, все лучшее, что есть сегодня в мировой сценографии, свете, звуке. Музыканты играли, паря над залом, балансируя на вращающихся платформах, поднимаясь на пневмолифтах.

На сцене-трансформере в форме гигантской птицы – конструкции площадью в 2000 квадратных метров и размахом "крыльев" в 100 метров – в нескольких плоскостях развернулось масштабное шоу. А по периметру арены выставили 45 – по числу лет коллектива – ударных установок.

Основатель и ударник коллектива Владимир Киселев отказался назвать стоимость такой грандиозной программы. Да и так ли это важно, в конце концов. Главное, "Земляне" в свой юбилей сделали невероятный подарок родному городу на Неве, ведь билеты туда стоили символические 45 и 70 – нет, не тысяч! – а рублей. Но восторг, который испытали люди в зале, важнее всех денег.

А еще 8 миллионов рублей "Земляне" после концерта перевели в госпиталь в Горловке. Просто не могли иначе. Они регулярно выступают в освобожденных районах Украины, поют и для простых людей, и для раненых солдат в больницах. Недавнее их такое выступление чуть не закончилось бедой. "Когда мы возвращались из Херсона, впереди нас была сбита украинская ракета, она ослепила впереди идущую фуру, та потеряла управление, а наш водитель, чтобы избежать столкновения, направил автобус в кювет", – рассказал Киселев.

Для него патриотизм – не пустой звук. В конце 80-х годов прошлого века выходящие из Афганистана воины исполняли песню "Землян". "И сегодня, во время проведения специальной военной операции на Украине, я снова надеюсь, что наша композиция "Путь домой" станет таким же гимном, который поможет нашим солдатам возвращаться на родину, что они будут живы и здоровы", – говорит Киселев.

Кстати, созданный им коллектив одним из первых выступил в Луганске и Донецке. Наверняка поедут туда и участники курируемого Киселевым фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который состоится уже в середине июля.

И подобная миссия, четкая гражданская позиция для музыкантов очень важна. Вопрос классика советской литературы Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" сегодня снова актуален.

"Земляне" гордятся тем, что они – с Россией. Даже электрогитары и синтезатор у них – в цветах российского триколора. А Россия – с "Землянами". 90 тысяч пар рук с бело-сине-красными браслетами создали огромный российский флаг на стадионе. И это единение сердец и душ под песни любимой группы – самое ценное и дорогое.