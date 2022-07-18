"Это ужас!": Измученная старушка Ахеджакова кричит о личной трагедии

Лия Ахеджакова возмущена поведением пишущих о ней фейки журналистов.

Несмотря на преклонный возраст, Лия Ахеджакова продолжает работать в театре "Современник", а мысль об уходе из культурного учреждения ее пугает. Накануне появился слух о том, что руководство театра решило убрать спектакли, в которых играет артистка, из репертуара. Однако о причинах такого решения не говорилось.

Акулы пера сразу же решили связаться с Ахеджаковой, чтобы узнать, что думает она по этому поводу. Выяснилось, что актриса даже не была в курсе о лишении работы. Известие шокировало звезду советского союза и не на шутку разозлило.

Ахеджакова заявила, что обязана подчиняться приказам директора, однако она впервые слышит о таком решении руководства. "Вы понимаете, какой это ужас для меня?", – кричит о личной трагедии старушка. Также она добавила, что журналисты с такими вопросами должны обращаться к директору и отметила, что сперва нужно проверять информацию на достоверность.

Вскоре представители прессы смогли связаться с пресс-секретарем культурного учреждения. По словам Екатерины Абрамовой, актриса продолжает работать в театре и будет выходить на сцену.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова признавалась, что по-настоящему измучена различными фейками, которые появляются в социальных сетях. Так, в последнее время ее фамилия часто мелькает во всевозможных заголовках.