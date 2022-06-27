Семья отвернулась и бросила: звезда "Улиц разбитых фонарей" впала в жуткую депрессию

Российский актер Юрий Кузнецов полюбился поклонникам своей яркой ролью подполковника милиции Юрия Петренко из сериала "Улицы разбитых фонарей". Сейчас актеру 75, но он продолжает работать, сниматься и играть в театре.
Кузнецов признается, что на одну пенсию не прожить, поэтому приходится вертеться.
Сейчас актер живет с дочерью в двухкомнатной квартире в Санкт-Петербурге. Именно дочь спасла отца, когда он впал в жуткую депрессию.
Недавно звезда "Улиц разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал гостем программы "Секрет на миллион" на НТВ. В эфире шоу актер рассказал о междоусобице, которая происходит в его семье. Его сестра Галина Кузнецова затаила обиду и бросила родных много лет назад.
Сейчас ей 82 года и она живет в деревне под Абаканом. По словам женщины, брат бросил ее и не помогает, хотя звезда "Улиц разбитых фонарей" мог бы в свое время тоже "протащить" талантливую родственницу. Галина обижена на то, что проявляла актерский талант с детства, но мать и отец недооценили ее.
Однако Юрий Кузнецов считает, что сестра сама виновата в своих бедах. "Старшая сестра в связи с какими-то непонятными нам обстоятельствами отреклась от нашей фамилии", – заявил он.
Он добавил, что семья устала от ее упреков и перестала общаться.