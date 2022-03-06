"Нет другого выхода!": Затасканная по судам вдова Грачевского вцепилась в несчастного ребенка

Екатерина Белоцерковская пытается начать жить спокойной жизнью.

Супруга ушедшего из жизни в прошлом году создателя "Ералаша" устала бороться с его первой женой за права на популярное детское телешоу. После смерти Грачевского Екатерину затаскали по судам и скандальным телешоу, женщину буквально затравили родственники и другие претенденты на наследство. Белоцерковская довольно долго ходила на заседания, чтобы отвоевать законные права.

Однако терпение у артистки оказалось конечным, она просто опустила руки и заявила, что больше не будет в этом участвовать. Сама Екатерина не подавала иски, она только отбивалась от нападок первой жены Грачевского, которая в итоге проиграла все суды.

Белоцерковская опубликовала в своем телеграм-канале пост и фото. На снимке она вцепилась в сына, которому тоже досталось в ходе разбирательств. Несчастному ребенку давно нужен отдых, поэтому Екатерина отошла от дел и посвятила себя воспитанию. "Было ли мне сложно? Да было! А кому сейчас легко! Продолжаем жить! И мы будем жить лучше потому что у нас просто нет другого выхода! Мира нам всем и любви!", – высказалась вдова.