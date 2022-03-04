"Кажется, беременна": сияющая Дайнеко показала округлившийся живот

Виктория Дайнеко выступила с концертной программой и вызвала подозрения об интересном положении.

Виктория Дайнеко развелась с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом, в 2017 году. От него у певицы есть дочь, имя и внешность которой звезда прячет от общественности. После расставания пара уверяла, что смогла сохранить нормальные отношения ради ребенка. Однако со временем бывшие супруги разругались.

Теперь Виктория Дайнеко работает за двоих, чтобы содержать ребенка, ведь бывший муж недобросовестно платит алименты. Несмотря на плотный концертный график, певица великолепно выглядит.

4 марта в честь предстоящего Международного женского дня Виктория Дайнеко выступила в подмосковном Щелково в Центральном дворце культуры с концертной программой. Певица была одета в черное короткое платье и просторную накидку, а ее живот украшали два блестящих струящихся отрезка ткани. Зрители заподозрили, что звезда может быть беременна. На снимках с концерта действительно едва заметен округлившийся живот роскошной Виктории Дайнеко.

"Кажется, беременна", – рассказали в беседе с "Дни.ру" зрители.

Ранее сообщалось, что певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа Дмитрия Клеймана из-за того, что он оставил их общую шестилетнюю дочь без финансовой поддержки.

Тем временем благодаря усилиям Виктории Дайнеко, которая работает не покладая рук, девочка уже побывала в Америке, Франции, Германии. Прошлой осенью артистка и ее наследница отдыхали в ОАЭ. Тем временем Клейман строит свою личную жизнь. Барабанщик снова женился и в очередной раз стал отцом.