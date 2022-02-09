"Я весь в предвкушении": возбужденный Киркоров вцепился в сочную Валерию на глазах у мужа

Российская певица Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным более 15 лет. Чета всюду появляется вместе и считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе.
На презентации третьего сезона популярного шоу "Маска", которое стартует 13 февраля на НТВ, Валерия снова появилась в сопровождении своего супруга. Однако знаки внимания она получала не только от него.
Филипп Киркоров, с которым Валерия будет судействовать на проекте, горячо приветствовал коллегу.
"Я так соскучился по тебе, моя девочка, моя красавица", – вскрикнул возбужденный Киркоров, буквально вцепившись в Валерию так, будто она не певица, а сочный пирожок.
Выбравшись из цепких рук Киркорова, Валерия попыталась оправдаться за горячность коллеги. Она отметила, что артисты действительно давно не виделись и ждут с нетерпением начала работы над шоу "Маска".
"Я весь в предвкушении, у меня даже мурашки!" – отметил Киркоров.
Ранее "Дни.ру" писали о том, какие сюрпризы ждут телезрителей в новом сезоне шоу "Маска". Продюсера приготовили для фанатов проекта много нового и интересного.